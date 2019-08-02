Педагог о травле ребенка в школе: родители должны внушить, что ему ничего не страшно

О том, как защитить ребенка от травли сверстниками в школе в эфире радио Sputnik Эстония рассказала педагог, бывший директор Кейлаской гимназии Оксана Йыэ.

По словам Оксаны Йыэ, детям присущи законы волчьей стаи.

"Если ты худой, у тебя очки или ты заикаешься, если ты рыжий или у тебя мама русская, то ты становишься объектом травли. Если ты не такой и выбиваешься из стаи, то тебя могут просто уничтожить", — пояснила педагог в эфире радио Sputnik Эстония.

В этой ситуации, по мнению Оксаны Йыэ, взрослые не должны оставаться в стороне и пускать все на самотек, они обязаны вмешаться. Первое, что должен сделать педагог, — побеседовать с ребенком, но именно родители должны дать своему ребенку уверенность в том, что он самый лучший, что никакая травля ему не страшна, что его тыл защищен.

"Конечно, есть школа, социальные службы, круглосуточно работают телефоны помощи детям, специалисты по защите детей, школьные психологи, но рядом с ребенком все-таки всегда должны быть родители", — подчеркнула педагог.

Возможно, и сами родители нуждаются в профессиональных советах, и тогда на помощь должны прийти классные руководители. Самое главное — не отмахиваться от проблемы, уверена Йыэ.