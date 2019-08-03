Страх старости

К 2050 году количество людей старше 65 лет увеличится в три раза – до 2 миллиардов. Население Земли стремительно стареет. Но возраст – понятие относительное. Еще сто лет назад пожилым считался человек чуть старше 45. А сейчас, по новой возрастной классификации ВОЗ, это самый расцвет жизни.
Почему люди сейчас выглядят моложе своих ровесников в прошлом? Как принять и начать ценить возраст? Что на самом деле стоит за страхом старости?
Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, Валерием Новосёловым, гериатром, главным врачом Научно-медицинского геронтологического центра и носителем страха Марией Орловой разбираемся, почему наше будущее – это "мир старости" и как перестать расстраиваться из-за морщин и других внешних изменений?
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