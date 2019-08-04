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Новый тренер по хоккею, переходы Сутормина и завершение карьеры Бобровой

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В сборной России по хоккею тренерская рокировка. Изменится ли что-то или от перемены мест слагаемых сумма не меняется? Кто в конце концов выиграл в громкой истории с переходами Сутормина? Клубы, болельщики или сам футболист? Может ли фигуристка Боброва еще передумать и что теперь делать ее партнеру Дмитрию Соловьеву?

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Темы:
Подкасты РИА (143)


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