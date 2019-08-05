Делба о Вилли Токареве: он был генератором тепла

В конце пятидесятых годов прошлого века Вилли Токарев, будучи еще никому не известным музыкантом, некоторое время жил и выступал в Сухуме. Писатель Владимир Делба вспоминает, каким он был человеком.

"Он был одесского разлива: взрывной, энергичный, с очень специфичным чувством юмора высокой марки, о которой говорят, этот юмор только в Одессе. У него это было. Токарев был очень коммуникабельным, очень доброжелательным и добродушным человеком. Припоминаю и почти уверен, что все, кто его знал, а знали его многие, относились к нему очень тепло, поскольку он сам был генератором тепла. Что касается творчества, то тогда он, конечно, не был Вилли Токарев, которого весь мир узнал. Но он пел. Один из вариантов времяпрепровождения молодежи тогда были танцы. Танцы были на центральной турбазе. Иногда мы туда проникали. И он там пел. Его песни для нас, южан, были непривычными. Мы же народ романтичный и в моде были песни медленные, итальянские. Шансон для нас был совершенно непривычным. Но его песни пользовались успехом и уважением", - рассказал Владимир Делба.

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Токарев ушел из жизни из-за онкологического заболевания. Последний месяц он находился в одной из московских клиник, куда его госпитализировали 2 июля.

В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь - она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через два года вышел второй альбом Токарева "В шумном балагане", который прославил музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый". В общей сложности Токарев записал около полусотни альбомов.

В конце восьмидесятых и начале девяностых артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.