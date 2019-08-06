Асафов о виновных в гибели Стенина: недоступны для российской правовой системы

По мнению политолога, виновные в гибели Стенина, если и не будут задержаны, то должны быть названы.

"Безусловно, даже при очевидных доказательствах Киев будет отрицать причастность своих силовиков к этому трагическому событию. И тут вопрос не только в определении конкретных виновных, а виновны, на мой взгляд, все украинские должностные лица, отдававшие соответствующие приказы, начиная с (тогдашнего ‒ ред.) президента (Петра Порошенко – ред.) и заканчивая непосредственными исполнителями, но и в установлении их местонахождения. Очевидно, что они находятся в местах, недоступных для российской правовой системы. Однако в любом случае точка в этом деле должна быть поставлена, и виновные должны быть, если не задержаны, то хотя бы названы. И мы понимаем, что, учитывая обстоятельства, довести это до конца будет тяжело", - сказал Александр Асафов.

6 августа исполнилось пять лет со дня гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина. Он погиб в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Журналист ехал на редакционное задание в автомобиле "Рено-Логан" в составе колонны беженцев по дороге Снежное - Дмитровка.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин указом президента России был посмертно награжден орденом Мужества.

Следственный комитет России в августе 2014 года возбудил уголовное дело по факту убийства Стенина и позже неоднократно направлял в компетентные органы Украины запросы о правовой помощи. Однако, как отмечали в СКР, в ответ из Киева приходили лишь формальные отписки.