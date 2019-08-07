Солонников о докладе Пентагона: США готовят фон для мощного возвращения в Сирию

Численность подполья группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке может достигать 18 тысяч человек, говорится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции "Непоколебимая решимость".

"Речь идет о том, что на территории Сирии, Ирака возрождается запрещенное в России Исламское государство. Это связывают в докладе с тем, что США сокращает свое присутствие, уменьшает свое давление на запрещенную организацию. Вот из-за этого оно начинает возрождаться. Возможно, речь идет о том, что в Пентагоне ястребы снова поднимают вопрос об увеличении присутствия США в регионе, опять же США начинает наращивать группировку в зоне Персидского залива. Возможно, хотят возродить свое более мощное присутствие в Сирии и Ираке, для этого создается информационный фон", - сообщил Солонников.

Он отметил, что реальная угроза, которую представляет группировка ИГИЛ не для кого секретом не была, но США стали говорить об этом сейчас.

"Конечно же, это информационная подготовка. Это попытка увеличить военное присутствие сил НАТО, сил союзников США, самих США в регионе и для этого надо создать правильную мотивировку", - сказал Солонников в эфире радио Sputnik.

При этом он обратил внимание на то, что в докладе вообще не упоминается Ливия, где ИГИЛ не только возрождается, а ведет реальные боевые действия.

"Это все-таки концентрация внимания в зоне Передней Азии, в зоне Персидского залива. Другие регионы в докладе пока не важны, хотя там, как раз гораздо более серьезный противник, чем на сегодняшний день в Сирии", - отметил Солонников.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России