Географ: Абхазия - идеальное место для изучения глобального изменения климата

Председатель Абхазского географического общества Левард Барциц в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о совместной с представителями Русского географического общества экспедиции в горы Абхазии.

Председатель Абхазского географического общества Левард Барциц отметил, что совместная российско-абхазская экспедиции в горы Абхазии была плановой.

"На территории Абхазии проводим две такие экспедиции. На этот раз мы охватывали глобальное изменение климата. Почему ученым интересна именно Абхазия? Географическое местоположение Абхазии уникально, она практически со всех сторон окружена горными хребтами, а с юга омывается Черным морем. Здесь фактически формируется локальное территориальное образование. Во-вторых, здесь нет крупных промышленных предприятий, не проявляется активная деятельность человека, то есть не можем сказать, что изменение климата происходит из-за вмешательства человека. То есть ученым интересно, как глобальные процессы отражаются в естественных условиях. Нужно заметить, что Абхазия находится между Экватором и Северным полюсом. В этом тоже уникальность", - рассказал Барциц.

Ученый сообщил, по наблюдениям участников экспедиции, удалось установить, что ледники активно отступают – из шестнадцати снежников осталось пять, в зоне альпийских лугов активно наступает растительность.

"Что произошло? На территории Абхазии наблюдается потепление в связи с тем, что уровень мирового океана поднялся, поднялся и уровень Черного моря. А так как "зеркало" увеличивается, увеличивается и температура. Увеличивается и испарение, а значит, влажность. Если раньше влажность на территории Абхазии достигала отметки 30-40 процентов, то сейчас не опускается ниже 60 процентов", - отметил Левард Барциц.

С изменением климата меняется и растительный, и животный мир.

"Появились клопы, бабочки. И это только начало. И наша, географов, задача - совместно с государством следить за этими фундаментальными изменениями, то есть должен быть абсолютный мониторинг", - считает Барциц.

Сегодня ученые расходятся во мнении, происходит глобальное потепление климата или глобальное похолодание. Ученые из Русского географического общества ищут ответ на этот вопрос на территории Абхазии, рассказал председатель Абхазского географического общества.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.