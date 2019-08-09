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Артур Анкваб
© Sputnik / Томас Тхайцук

Интервью с кандидатом в президенты Абхазии Артуром Анкваб

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (55)
14020

Кандидат в президенты Республики Абхазия Артур Анкваб дал интервью радио Sputnik Абхазия.

В интервью на радио Sputnik Абхазия кандидат в президенты Артур Анкваб отметил, что в случае его избрания на пост президента начнется работа по борьбе с коррупцией.   

"Коррупция – не одномоментная передача одной взятки, пускай даже в одной большой сумме. Туда попадают чиновники, которые на протяжении многих лет позволили себе красть или же пускать народные деньги на свои личные интересы", - отметил Анкваб.

Артур Анкваб
© Sputnik
Борьба с "тенью", параллели с Грузией и реформы: интервью с Артуром Анкваб
  

По мнению Анкваб, вопросу системы образования в Абхазии нужно уделять особое внимание.

"Не будь в Абхазии высокообразованной молодежи, не будет и хороших специалистов. Мы не сможем выстроить свою экономику, мы не сможем поднять ее на высокий уровень. Если всего этого не будет, то мы не сможем возродить нашу Абхазию", - сказал кандидат в президенты.

26 июля 2019 года Артур Анкваб был зарегистрирован инициативной группой граждан в качестве кандидата в президенты Абхазии.

Президентские выборы в Абхазии пройдут 25 августа. На пост президента Абхазии претендуют десять кандидатов: Рауль Хаджимба, Леонид Дзапшба, Алхас Квициния, Шамиль Адзынба, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Тарба, Астамур Какалия, Астамур Отырба и Артур Анкваб.

В пятницу 9 августа, в 18:00 в эфире радио Sputnik Абхазия состоится интервью с кандидатом в президенты республики Леонидом Дзапшба.

Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (55)
Теги:
Артур Анкваб, выборы президента Абхазии


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