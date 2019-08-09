Интервью с кандидатом в президенты Абхазии Артуром Анкваб

В интервью на радио Sputnik Абхазия кандидат в президенты Артур Анкваб отметил, что в случае его избрания на пост президента начнется работа по борьбе с коррупцией.

"Коррупция – не одномоментная передача одной взятки, пускай даже в одной большой сумме. Туда попадают чиновники, которые на протяжении многих лет позволили себе красть или же пускать народные деньги на свои личные интересы", - отметил Анкваб.

По мнению Анкваб, вопросу системы образования в Абхазии нужно уделять особое внимание.

"Не будь в Абхазии высокообразованной молодежи, не будет и хороших специалистов. Мы не сможем выстроить свою экономику, мы не сможем поднять ее на высокий уровень. Если всего этого не будет, то мы не сможем возродить нашу Абхазию", - сказал кандидат в президенты.

26 июля 2019 года Артур Анкваб был зарегистрирован инициативной группой граждан в качестве кандидата в президенты Абхазии.

Президентские выборы в Абхазии пройдут 25 августа. На пост президента Абхазии претендуют десять кандидатов: Рауль Хаджимба, Леонид Дзапшба, Алхас Квициния, Шамиль Адзынба, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Тарба, Астамур Какалия, Астамур Отырба и Артур Анкваб.

В пятницу 9 августа, в 18:00 в эфире радио Sputnik Абхазия состоится интервью с кандидатом в президенты республики Леонидом Дзапшба.