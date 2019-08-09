Такие обстоятельства: Станислав Лакоба о разгроме Абхазского Научного Общества

О работе Абхазского Научного Общества, которое было создано в 1920 году, кто в него входил и о том, как грузинские круги его разгромили, в беседе на радио рассказал историк, кандидат исторических наук Станислав Лакоба.

Круглый стол на тему "О некоторых аспектах абхазской истории новейшего времени" состоялся в Сухуме. Историк Станислав Лакоба выступил с докладом, в котором рассказал о разгроме грузинами в 20-е и 50-е годы XX века Абхазского Научного Общества (АбНО)

"Прелюдия к репрессиям - 1927 год, когда Виктор Стражев (русский поэт, археолог в Абхазии – ред.) вынужден был уехать из Абхазии. Потому что было давление из Тбилиси, было большое недовольство в Грузии относительно того, что здесь собралась очень влиятельная плеяда научных работников, сотрудников, интеллектуальных людей, которые превосходили по своим интеллектуальным данным тех, кто в этот период работал в Тифлисе. Они не хотели, чтобы молодое абхазское государство укреплялось, особенно после того, как в 1925 году была принята Конституция суверенной Абхазии", - отметил Лакоба.

По словам историка, в то время Абхазское Научное Общество поддерживало связь более чем со 170 научными центрами Советского Союза. Они обменивались научными данными с 17 центрами в Германии, с десятками центров в США, это, конечно, очень настораживало именно тбилисские круги, отметил Лакоба.