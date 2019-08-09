Скаков о записи на Очамчырской находке: язык, на котором говорил Иисус

Абхазские и российские ученые во время раскопок в окрестностях Очамчыры в начале августа обнаружили глиняную плитку с надписью на неизвестном языке.

"Надпись сделана на арамейском, языке Евангелия, на котором говорил Иисус Христос. Кроме того, это еще язык большей части Византии, язык суннитсткого Ирана и Закавказья в то время. Надпись эта - первые семь букв арамейского алфавита. Она сделана на плинфе, кирпиче, который использовали для постройки храма. Дата этого кирпича – VI век нашей эры. До этого о надписях на арамейском языке не было известно, то есть отдельные буквы были найдены, но надписи нет. И еще, что важно, это своеобразный почерк", - сказал археолог.

По словам археолога, кирпич был сделан местным мастером, надпись он нанес на сырую глину до обжига кирпича.

"Надпись говорит о том, что здесь знали арамейский язык, свидетельствует о широких международных связях Абхазии в данный период, о том, что жили, как и сейчас, люди разных национальностей. Это довольно важно, потому что это новое слово в науке", - сказал Скаков.

Более подробно беседу можете услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Археологические раскопки проводятся совместно Институтом археологии и востоковедения РАН, Абхазским государственным музеем и Абхазским институтом гуманитарных исследований.