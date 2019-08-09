Пилия о картинной галерее в Лыхны: хочется, чтобы стала местом культурного отдыха

Ежегодный летний вернисаж Адгура Пилия, который проходил на набережной Сухума, переместился в Лыхны. О том, как шла работа над созданием галереи, в эфире радио Sputnik рассказал сам художник.

Картинная галерея художника Адгура Пилия открылась 9 августа в селе Лыхны Гудаутского района.

"Я вывесил около 80 работ, экспозицию буду менять раз в месяц. Пока здесь только мои работы, но, если будет желание, можно будет представить работы и других авторов", - сказал Пилия.

Художник выразил надежду на то, что в будущем галерея станет местом культурного отдыха для жителей и гостей Абхазии.

"Из галереи открывается вид на Лыхненскую поляну, площадка немаленькая, созданы все условия для того, чтобы человек пришел и смог отдохнуть. Будет стоять мольберт, если у кого появится желание порисовать, это будет возможно. Здание строил сам, по своему проекту, это летний вернисаж", - отметил Пилия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Адгур Пилия выпускник Сухумского художественного училища имени Шервашидзе. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Творческую деятельность он начал в 1972 году и уже более 30 лет является постоянным участником отечественных и зарубежных выставок. Член Союза художников Абхазии и России. Его работы находятся в частных галереях Москвы, Дании, Франции, США.

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