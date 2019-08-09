Дополнительное время: Мамедов и Исмаилов о спорте

Трехкратный чемпион мира по каратэ кекусинкай Тельман Мамедов и его тренер Рамиль Исмаилов были гостями программы "Дополнительное время".

Молодой спортсмен отметил, что достижения в спорте, слава не повод возгордиться, считать себя особенным, за каждым соревнованием тяжелые физические подготовки и большой труд.

Переход от юношеского спорта к взрослому не все выдерживают, и со спортсменами в этот период бывают сложности, рассказал тренер по карате кекусинкай Рамиль Исмаилов.

По его словам, достигая совершеннолетия, некоторые спортсмены совершают ошибку и уходят из спорта.

"Это самая больная тема. С юношами становится тяжело работать. Но в моем зале немного другие порядки. Тренируясь, мы придерживаемся поведенческих норм, принятых у нас на Кавказе. Родители даже просят, чтобы я воспитывал ребят именно так. Примерно из 20 человек пятеро-шестеро ушли из спорта, но двое из них вернулись снова", - рассказал Исмаилов.

Он отметил, что благодаря спорту, некоторые из его воспитанников выбирают учебу, а затем работу в силовых структурах. По мнению тренера, в спорте очень важен характер, так как слабый не выдержит таких нагрузок.

С 29 июля в Очамчыре проходят учебно-тренировочные сборы по карате кекусинкай (кумитэ-по боям). Их проводит тренер высшей категории России, главный тренер Волгоградской области по карате кекусинкай и кикбоксингу, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу Рамиль Исмаилов.