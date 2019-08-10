Подвиг, хамство, стушеваться: слова, которые нельзя перевести на английский

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Свайп, диджитал, блогер — представить современную русскую речь без англицизмов, пожалуй, невозможно. Но далеко не всем русским словам и выражениям легко находится замена. Как английский, который кажется таким емким и универсальным, терпит фиаско перед русской самобытностью.
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Подразделения паспортного Управления министерства внутренних дел Абхазии переведены на семидневный рабочий график.
Житель Ткуарчала был ранен в Сухуме в среду 7 августа.
Музей Абхазского Царства был открыт на территории Национального историко-культурного заповедника "Анакопия" в Новом Афоне 10 августа 2010 года.