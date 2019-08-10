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Как вы это делаете

Ученые Алексей и Елена Шмелевы: анекдоты скоро исчезнут навсегда

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Известные российские ученые-филологи Алексей и Елена Шмелевы уже почти 25 лет серьезно изучают феномен анекдотов. Они исследуют их природу, типологию, их скрытое воздействие. И прогнозируют смерть жанра уже в ближайшие годы.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" доктор филологических наук, заведующий отделом культуры речи Института русского языка РАН Алексей Шмелев и кандидат филологических наук Елена Шмелева рассказывают о том, как устроен жанр анекдота снаружи и изнутри. Как появляются серийные герои, как распространяется анекдот и в чем секретная формула успеха для анекдота. А также был ли в КГБ отдел пропагандистских анекдотов и в чем связь между анекдотами и мемами. Объясняют, в чем особая роль мата в анекдоте и анализируют своеобразную реакцию американцев на русский анекдот. Примерно там же они находят и убийцу анекдота.

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