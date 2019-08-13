Экзеков: я хочу не сочувствовать, а помогать людям

Председатель Всемирного абхазо–абазинского конгресса Мусса Экзеков в интервью Sputnik рассказал об отношении к жизни, принципах и о качествах, которые уважает в людях.

Председателю Высшего Совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК), ученому, предпринимателю, меценату Муссе Экзекову сегодня, 13 августа, исполнилось 55 лет.

По мнению Экзекова, каждый человек кует судьбу своими руками.

"Когда мы убеждаем Всевышнего, что серьезно настроены, он нас поддерживает и помогает. Поэтому важно быть суперответственными. Мы можем добиваться того, что хотим, только должны понимать, где мы сегодня и где находится наша цель", - сказал Экзеков.

По его мнению, человеку важно знать о своих корнях, о том, что является основанием его бытия.

"Человеку можно простить все, кроме предательства. Мне не нравится, когда доверяешь человеку, а он обманывает. Я отношусь к жизни так: все что было – мое, то, кем я сегодня являюсь, - это огромное количество моих ошибок и моих успехов. Можно сказать, что я не жалею ни о чем. Лучшими качествами являются надежность, целеустремленность, вера и доверие. Стимулом движения вперед для любого человека является вера в то, что он делает", - сказал Экзеков.

Говоря о принципах, он отметил, что всегда держит слово.

"Если я пообещал, то не имею права повторять обещания. Я могу говорить с тобой только после того, как сделаю, а потом можно говорить о следующем. Это такие важные принципы. Я прошу всегда у Всевышнего, он единственный, у кого я прошу, а людям я предлагаю. Всевышнего прошу дать возможность, как это было и по сей день, оказывать то же доверие, чтобы я мог продолжать служить ему и своему народу", - сказал Экзеков.

Меценат отметил, что предпочитает относиться не к сочувствующим людям, а к тем, кто помогает решать проблемы.

"Мы очень любим сочувствовать. Это гораздо легче, чем помогать. Не искал в жизни легких путей. Я хочу не сочувствовать, хочу решать проблему, помогать людям",- отметил Экзеков.

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