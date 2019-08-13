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Мусса Экзеков
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Экзеков: я хочу не сочувствовать, а помогать людям

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Председатель Всемирного абхазо–абазинского конгресса Мусса Экзеков в интервью Sputnik рассказал об отношении к жизни, принципах и о качествах, которые уважает в людях.

Председателю Высшего Совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК), ученому, предпринимателю, меценату Муссе Экзекову сегодня, 13 августа, исполнилось 55 лет.

По мнению Экзекова, каждый человек кует судьбу своими руками.

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"Когда мы убеждаем Всевышнего, что серьезно настроены, он нас поддерживает и помогает. Поэтому важно быть суперответственными. Мы можем добиваться того, что хотим, только должны понимать, где  мы сегодня и где находится наша цель", - сказал Экзеков.

По его мнению, человеку важно знать о своих корнях, о том, что является основанием его бытия.

"Человеку можно простить все, кроме предательства. Мне не нравится, когда доверяешь человеку, а он обманывает. Я отношусь к жизни так: все что было – мое, то, кем я сегодня являюсь, - это огромное количество моих ошибок и моих успехов. Можно сказать, что я не жалею ни о чем. Лучшими качествами являются надежность, целеустремленность, вера и доверие. Стимулом движения вперед для любого человека является вера в то, что он делает", - сказал Экзеков.

Говоря о принципах, он отметил, что всегда держит слово.

"Если я пообещал, то не имею права повторять обещания. Я могу говорить с тобой только после того, как сделаю, а потом можно говорить о следующем. Это такие важные принципы. Я прошу всегда у Всевышнего, он единственный, у кого я прошу, а людям я предлагаю. Всевышнего прошу дать возможность, как это было и по сей день, оказывать то же доверие, чтобы я мог продолжать служить ему и своему народу", - сказал Экзеков.

Меценат отметил, что предпочитает относиться не к сочувствующим людям, а к тем, кто помогает решать проблемы.

"Мы очень любим сочувствовать. Это гораздо легче, чем помогать. Не искал в жизни легких путей. Я хочу не сочувствовать, хочу решать проблему, помогать людям",- отметил Экзеков.

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Теги:
Международная ассоциация абхазо-абазинского народа


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