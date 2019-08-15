Такие обстоятельства: Игорь Левандовский об опере Пуччини "Богема" в Абхазии

В исполнении Симфонического оркестра войск национальной гвардии России впервые в Абхазии прозвучит полная версия оперы Джакомо Пуччини "Богема". О том, как шла работа над проектом и каковы ожидания артистов от выступления в Абхазии, в беседе на радио Sputnik рассказал начальник Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии России, заслуженный артист России Игорь Левандовский.

Проект концертной версии оперы "Богема" родился в этом году, но с абхазскими артистами мы знакомы уже давно, сказал в беседе на радио Левандовский.

"Мы со многими дружим с Москвы, мы вместе выступали, но именно в таком составе, которой будет представлен в "Богеме", конечно, впервые. В прошлом году мы делали проект GRAND OPERA GALA, там были отрывки из разных опер. Замахнуться на такой масштабный проект, конечно, немного волнительно и даже боязно", - отметил Левандовский.

По словам Левандовского, артисты оркестра рады выступать в Абхазии. Море, лето и великая музыка – это счастье, отметил он.

"Благодаря абхазским энтузиастам, удалось поставить всю оперу. Редко бывает, когда артисты так любят свою родину. Абхазские (артисты - ред.) стремятся же выступить именно дома. Это неимоверный патриотизм", - отметил Левандовский.

Опера "Богема" пройдет в РУСДРАМе 15 августа в рамках проекта GRAND OPERA GALA, который проводится совместно с Министерством культуры и историко-культурного наследия Абхазии. GRAND OPERA GALA с участием абхазских оперных исполнителей впервые прошел на сцене Абхазского драматического театра в 2015 году.