Такие обстоятельства: Барцыц о топонимах в Абхазии

Абхазское географическое общество заявило о намерении восстановить исконные топонимы республики, специалисты провели инвентаризацию более трех тысяч объектов.
Президент абхазского географического общества Левард Барцыц в беседе на радио отметил, что все эти объекты сориентированы на карте, которую необходимо издать.
"В основе всей информации о стране должна быть карта. Проблема топонимов в Абхазии останется проблемой, пока исследования не будут переложены на официальную карту", - сказал Барцыц.
Топонимы в Абхазии являются единственным реальным документом, свидетельствующим о том, что абхазский этнос получил свое развитие именно на данной территории, сказал Барцыц в эфире радио.
"Сегодня с помощью интернета человек, побывав на какой-нибудь горе, может дать название, опубликовав свое фото. В Абхазии более 150 новых названий, которые возникли после войны. Они не имеют отношения ни к истории, ни к этносу, поэтому очень важно сегодня восстановить исконно абхазские топонимы", - заключил Барцыц.