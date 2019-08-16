Турава о "полезном аукционе": книги дорогие, но и издания редкие

О том, как проходит аукцион в поддержку подопечных фонда "Киараз" и какие книги выставлены на нем, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала один из авторов проекта "полезный буккроссинг", инста-блогер Ирина Турава.

"Полезный аукцион" запущен в поддержку подопечных фонда "Киараз", на собранную сумму будут закуплены канцелярские товары к 1 сентября для детей из малоимущих семей, проинформировала Турава.

"Аукцион проходит уже две недели, хотим завершить его 27 августа. Пока интерес к аукциону не такой, как с буккроссингом, в силу того что книги достаточно дорогие, хоть и редкие издания, но не у каждого есть возможность отдать три-пять тысяч за книгу. В случае с буккроссингом общество было больше вовлечено. Но и все-таки мы ждем, когда книжки найдут своих хозяев, которые смогут оценить их по достоинству", - сказала Турава.

По словам Ирины Турава, на данный момент на аукционе девять книг, предполагается, что будут еще две, отметила она.

"На две книги мы уже закрыли аукцион. Это Антон Долин о Джармуше и "Моя Абхазия... Моя судьба" автора Адиле Абас-оглы. На аукционе же можно приобрести Орхана Памук "Рыжеволосая девушка", "Убыхи" и "Абхазы" Инал-ипа, подарочное издание Гомера "Илиада" и "Одиссея", Толстого "Анна Каренина", а также книгу Ясона Агумаа "Состояние и перспективы развития пчеловодства в Абхазии". Все эти книги я хочу оставить себе, они все редкие, но сдерживаюсь. На аукцион выставлена еще книга из моей библиотеки - Константин Романов "Стихотворения", мы эту книгу оценивали у букинистов, она стоит около 100 тысяч. Последняя цена, которая была за нее предложена на нашем аукционе, - 20 тысяч", - сообщила Турава.

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