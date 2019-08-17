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Роман Широков о "Спартаке", Кононове и претензиях к Самедову

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Подкасты РИА (145)
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В чемпионате России по футболу сыграно всего три тура, а событий произошло столько, что хватило бы на целый сезон. Самедов завершил карьеру. "Рубин" выбился в лидеры. "Спартак" устроил "распродажу". Что будет дальше? Сколько еще дадут поработать Кононову? Где случится первая отставка и когда проиграет "Зенит"? Обсуждаем вместе с Романом Широковым.

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Темы:
Подкасты РИА (145)


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