Роман Широков о "Спартаке", Кононове и претензиях к Самедову

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В чемпионате России по футболу сыграно всего три тура, а событий произошло столько, что хватило бы на целый сезон. Самедов завершил карьеру. "Рубин" выбился в лидеры. "Спартак" устроил "распродажу". Что будет дальше? Сколько еще дадут поработать Кононову? Где случится первая отставка и когда проиграет "Зенит"? Обсуждаем вместе с Романом Широковым.
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Учащиеся Кадетской школы Минобороны Южной Осетии отдыхают в Абхазии с 13 августа и уже посетили несколько достопримечательностей республики.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на главной республиканской трассе в Гулрыпше около часа дня 16 августа.
С пятницы на курорте действует штормовое предупреждение, сохраняется угроза формирования смерчей над морем.