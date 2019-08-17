Дополнительное время: старт крупных футбольных чемпионатов

Во многих странах мира стартовали футбольные чемпионаты. Как в этом вопросе обстоят дела в Абхазии и у кого в этом году есть шансы стать победителем Лиги Чемпионов по футболу, размышляют ведущие программы "Дополнительное время" Алхас Манаргия и Лаша Когония.

"Середина августа, но в Абхазии не возобновляется чемпионат по футболу, ни одна из команд пока еще не приступила к тренировочным сборам, нет и вестей о том, сколько будет команд", - сказал Когония.

Его соведущий Алхас Манаргия выразил надежду на то, что команд в предстоящем чемпионате будет больше, чем в предыдущем.

Что происходит в мире? Стартует чемпионаты в Испании и Германии, футбольный сезон в Англии уже начался, так же как и в России.

Как на качество судейства повлияло внедрение системы видеопомощи арбитрам, у кого есть шансы стать победителем Лиги Чемпионов – обо всем этом слушайте программу "Дополнительное время".