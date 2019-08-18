Откровенный разговор: экстренная психологическая помощь

Работники Центра экстренной психологической помощи МЧС России занимаются не только поддержкой пострадавших после трагедий. Они отвечают за организацию всех мероприятий, связанных с чрезвычайным происшествием: сбор информации, поиск свидетелей, связь с родными, экстренной психологической помощью, противодействие фейковым сообщениям и информационным провокациям.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу откровенно рассказывает о том, какие методы используют ее сотрудники, как они избегают выгорания, чем опасны массовые психологические травмы, как соцсети изменили отношение людей к трагедиям, влияет ли на ее работу отец и зачем ей всегда собранный рюкзак.

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