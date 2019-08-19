Цховребова об отдыхе детей из Южной Осетии в Абхазии: приняли как родных

Завуч по воспитательной работе Кадетской школы Министерства обороны Южной Осетии Нэя Цховребова в интервью Sputnik рассказала об отдыхе в Абхазии и впечатлениях детей, которые впервые посетили республику.

В Абхазии отдыхают 11 детей из Южной Осетии. Это учащиеся старших классов, которые являются победителями кадетских сборов, республиканских олимпиад, имеют хорошие показатели в учебе.

"Почти все дети впервые в Абхазии, они в восторге от всего. Я хочу подчеркнуть доброжелательное и дружеское отношение абхазского народа к нам. Я прослезилась, когда мы заходили в Ботанический сад, нас приняли как родных людей, естественно, ни о какой плате за экскурсию и речи не было, к нам теплое и хорошее отношение", - отметила Цховребова.

По словам завуча по воспитательной работе Кадетской школы Минобороны Южной Осетии, такого рода контакты очень важны для укрепления дружеских связей.

"Мы дружественные народы, надо, чтобы наши дети к вам приезжали, а из Абхазии дети ездили в Южную Осетию, налаживали контакты. Взрослое поколение бывало здесь и знает об Абхазии, но наши дети могут не знать о том, что нас сблизило и объединило", - подчеркнула Цховребова.

Дети из Южной Осетии приехали на 10 дней, они пробудут в Абхазии до 23 августа.