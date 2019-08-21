Арсалия о Боче Аджинджал: он был человеком колоссальных знаний

20 августа на на 82-м году ушел из жизни искусствовед, общественный деятель, почетный председатель Санкт-Петербургского Абхазского общества "Апсны" Боча Аджинджал.

"Новость совершенно неожиданная, потому что совсем недавно мы с ним говорили о совместных проектах. Несмотря на то, что он был человеком в возрасте, у него было много планов, он был человеком энергичным и здоровым. Конечно, это невосполнимая потеря. Общественная деятельность Бочи Аджинджал известна всем, но для нас он был искусствоведом, исследователем творчества первого абхазского художника Александра Шервашидзе-Чачба. Более пятидесяти лет Аджинджал занимался этими материалами, которые сегодня нам дают возможность листать альбомы с работами Шервашидзе. Огромный вклад он внес в популяризацию изобразительного искусства Абхазии. В начале 2000-х годов, когда деятельность абхазских художников после войны только восстанавливалась, набирала обороты по выставочной деятельности, он вел огромную работу для того, чтобы абхазские художники могли периодически делать выставки своих работ в Санкт-Петербурге", - рассказала Арсалия.

По словам министра, Боча Аджинджал внес большой вклад и в подвижническую деятельность.

"Он всегда помогал Абхазии проводить международные проекты, усиливать наши культурные связи. Он огромную поддержку оказывал нашим студентам, поколению актеров, которые обучались в Санкт-Петербургском институте театра и кино, он был их педагогом по абхазскому языку и их куратором, вникал в проблемы каждого. Сегодня говорить о нем в прошедшем времени очень сложно. Он был человеком колоссальных знаний.

Боча Аджинджал - член Союза журналистов России и Республики Абхазия, Ассоциации писателей Республики Абхазия, Ассоциации искусствоведов, Союза художников Республики Абхазия, заслуженный работник культуры Республики Абхазия, академик Петровской Академии наук и искусств, член союза писателей "Многонациональный Санкт-Петербург", почетный председатель Санкт-Петербургского Абхазского общества "Апсны.