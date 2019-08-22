Ярулин об отмене антироссийских санкций: не похороны, но погребальный звон раздается

Встреча президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном стала "похоронной процессией" по антироссийским санкциям. Такое мнение в эфире телеканала "UA: Первый" высказал украинский дипломат Роман Безсмертный.

Он выразил недовольство позитивным характером прошедших переговоров двух лидеров.

Безсмертный обратил внимание на то, что, говоря о ситуации в Донбассе, Макрон использовал словосочетание "украинский кризис", а не "война".

По мнению дипломата, высказывания французского президента стали "похоронами" экономических ограничений против России.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин прокомментировал это заявление.

"Я бы не стал слишком оптимистично заявлять, что это похороны, но погребальный звон раздается, такой не очень уж активный, говорящий, что все, закончились санкции. Я думаю, что санкции будут еще продолжаться, но уже не в том виде, как было. Эта серия встреч к этому и должна подвести. Даже администрация президента США Дональда Трампа проигрывает вариант приглашения Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году в США – за несколько месяцев до президентских выборов там. То есть теперь отношения с Россией во многом становятся козырем в дипломатической игре – это важно не только для Трампа, но и для Макрона, и для Европы. Тем более что в условиях грядущей мировой рецессии необходимо открывать и расширять рынки, чтобы удар экономического кризиса не был оглушительным. Санкции эффекта не дали, а вред нанесли всем сторонам. Из этого надо выходить", – сказал Илдус Ярулин.

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона прошли в понедельник, 19 августа, в летней резиденции французских президентов – форте Брегансон. Лидеры обсудили основные вопросы двусторонней и международной повестки дня, проблемы климата и освоение Арктики, а также ситуацию на Украине и вопрос возвращения России в G7.

В Кремле саммит назвали "насыщенным, доверительным и конструктивным".

После встречи Макрон написал в Facebook пост на русском языке, в котором заявил, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а Россия – "глубоко европейская страна".