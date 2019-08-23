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Барас Куджба
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Пианист Куджба: занятия музыкой хорошо влияют на успеваемость в школе

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Первокурсник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Барас Куджба в интервью Sputnik Абхазия рассказал, как музыка может повлиять на развитие ребенка.

Семнадцатилетний выпускник музыкальной школы Пицунды и Сухумского музыкального училища пианист Барас Куджба поступил в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского.

"Занятия музыкой воспитывают в детях не только прекрасное. Также, безусловно, как говорил великий композитор Кабалевский, прекрасное пробуждает доброе. Занятия музыкой направляют детей на добрые поступки. Считаю, что музыкальная школа способствует успехам и в общеобразовательной школе. Музыка воспитывает в человеке терпеливость и мужественность. Если у человека есть определенные волевые качества, то он будет стараться и в школе учиться лучше. И мне это помогло. Думаю, что есть связь музыки с геометрией и математикой, о чем говорили и древнегреческие философы", - сказал Куджба.

Как признался пианист, он всех людей призывает отправлять детей в музыкальную школу.



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