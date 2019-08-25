Мурадов: между Абхазией и Крымом не формальные, а реальные отношения

Отношения между исторической Тавридой и абхазской землей выстраиваются давние, они насчитывают две с половиной тысячи лет, сказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым в беседе на радио.

"Еще тогда Таврида и Диоскурия обменивались своими товарами, своими первыми представителями народов. С тех пор эти отношения выстроены. Так что мы продолжаем ту традицию, которая веками существовала. Но мы ей придаем современный характер, и я хочу сказать, что и в торговле у нас есть хорошие перспективы. Абхазские бизнесмены проявляют интерес к реализации целого ряда проектов в Крыму – в таких отраслях, как переработка рыбной продукции, в строительстве, в торговле. Поставка абхазской продукции, безусловно, интересует Крым, в том числе сельскохозяйственной, которая пользуется большим спросом, как в Крыму, так во всей России. Все это подтверждает то, что между нами отношения выстроены не формальные, а реальные, и существует глубокая заинтересованность в их развитии", - сказал Мурадов.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.