21:18 25 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.60
  • EUR72.62
Поиск
LIVE:
Георгий Мурадов
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мурадов: между Абхазией и Крымом не формальные, а реальные отношения

Радио
Получить короткую ссылку
16 0 0

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, в каких направления развиваются сегодня отношения между Абхазией и Крымом.

Отношения между исторической Тавридой и абхазской землей выстраиваются давние, они насчитывают две с половиной тысячи лет, сказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым в беседе на радио.

"Еще тогда Таврида и Диоскурия обменивались своими товарами, своими первыми представителями народов. С тех пор эти отношения выстроены. Так что мы продолжаем ту традицию, которая веками существовала. Но мы ей придаем современный характер, и я хочу сказать, что и в торговле у нас есть хорошие перспективы. Абхазские бизнесмены проявляют интерес к реализации целого ряда проектов в Крыму – в таких отраслях, как переработка рыбной продукции, в строительстве, в торговле. Поставка абхазской продукции, безусловно, интересует Крым, в том числе сельскохозяйственной, которая пользуется большим спросом, как в Крыму, так во всей России. Все это подтверждает то, что между нами отношения выстроены не формальные, а реальные, и существует глубокая заинтересованность в их развитии", - сказал Мурадов.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Празднования Преображения Господня в Абхазии
Неделя в объективе: день выборов, премьера в театре и чемпионат по домино
Чудесное спасение: как выжить после удара током в шесть тысяч вольт
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia