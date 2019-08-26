Бабурин: день дипломатического признания Абхазии Россией – день счастья для абхазов

Страны, которые не согласны с Россией и не хотят признавать Абхазию и Южную Осетию, это их проблемы, а не проблемы Абхазии и Южной Осетии, сказал Бабурин в эфире радио Sputnik.

"Для народа Абхазии это день праздника, а не день, когда подводят итоги выборов. Все отмечают, что выборы – реальность, политика, а День дипломатического признания – день счастья. Я бы сказал, что это день, когда у абхазов закончилась полоса глобального невезения. Россия прорвала плотину. Для меня этот день был и остается праздничным днем. В этом плане эти страны, которые не согласны с Россией и не хотят признавать Абхазию и Южную Осетию, это их проблемы, а не проблемы Абхазии и Южной Осетии", – сказал председатель Международного Славянского Совета, профессор Сергей Бабурин.

Он также отметил, то, что в Абхазии строятся новые гостиницы и новые пансионаты свидетельствует о том, что залечиваются раны войны.

"Я видел в эти дни на улицах Сухума, Гагры, Гудауты то, что залечиваются раны войны. Строятся новые гостиницы, новые пансионаты, я видел новые жилые дома, для меня это - именины сердца, ведь я впервые видел горящий Сухум в августе 1992 года. Это было потрясением. К счастью, это все история, и на сегодня я убежден, что будут и новые дипломатические связи", - сказал Бабурин.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.