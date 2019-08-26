Такие обстоятельства: Алексей Кондратьев о выборах в Абхазии

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В Абхазию на выборы президента страны приехало множество международных наблюдателей. Самой многочисленной делегацией стала делегация из России. О значимости участия в этом важном политическом для республики событии рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев.

"Для нас не просто честь участвовать в этом международном процессе, но еще и личный интерес, чтобы Абхазия развивалась, становилась краше, богатела, чтобы люди всех национальностей в Абхазии достойно жили, получали новую работу, новые перспективы", - сказал Кондратьев.

25 августа в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. Выборы признаны состоявшимися. Так как ни один кандидат не смог набрать нужное количество голосов избирателей, назначен второй тур.