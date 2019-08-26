20:43 26 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.97
  • EUR73.40
Поиск
Такие обстоятельства

Такие обстоятельства: Алексей Кондратьев о выборах в Абхазии

© Sputnik
Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (154)
11 0 0

Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

В Абхазию на выборы президента страны приехало множество международных наблюдателей. Самой многочисленной делегацией стала делегация из России. О значимости участия в этом важном политическом для республики событии рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев.

"Для нас не просто честь участвовать в этом международном процессе, но еще и личный интерес, чтобы Абхазия развивалась, становилась краше, богатела, чтобы люди всех национальностей в Абхазии достойно жили, получали новую работу, новые перспективы", - сказал Кондратьев.

25 августа в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. Выборы признаны состоявшимися. Так как ни один кандидат не смог набрать нужное  количество голосов избирателей, назначен второй тур.

Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (154)
Теги:
выборы президента Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Великие" и ужасные: самые впечатляющие фото рекордсменов книги Гиннесса
Сложный пилотаж: видео тренировочного полета истребителей Су-30СМ над Крымом
В цифрах: предварительные итоги президентской гонки в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia