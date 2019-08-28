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Отец Игнатий рассказал, почему Успение Богородицы - большой праздник для верующих

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Настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, почему праздник Успение Пресвятой Богородицы, связанный с печальным событием, является большим праздником для православных верующих.

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. Этот праздник посвящен воспоминанию об успении (то есть кончине) Божией Матери.

Храм Дранда.
© Sputnik Илона Хварцкия
Праздник Успения: абхазские особенности

"Богослужебный цикл начинается с праздника Пресвятой Богородицы, который является особенным в жизни Православной церкви, очень любимым для всех народов. Почему любят этот праздник? Потому что высоко чтят память Царицы небесной. Праздник Успение Богородицы как будто бы печальный, это день, когда Матерь Божья оставила этот мир, но для верующих это большой праздник. Казалось бы, Успение связано с уходом из этого бренного мира, а люди радуются. Многие задают вопрос, почему же так происходит? Потому что Матерь Божья сама готовила себя к этому дню и молилась о встрече со своим сыном Иисусом Христом. Когда Богородица узнала, что близок ее земной конец, она была рада. Хотя мы, земные люди, очень скорбим, когда узнаем о страшных болезнях, и знаем, что наш час близок, мы плачем, переживаем и боимся. Поэтому для нас Матерь Божья не умерла. Она всегда с нами, поменяла этот мир земной на небесный, духовный", - рассказал игумен Игнатий (Киут).

28 августа в Абхазии традиционно почитают память умерших. В домах накрывают столы с плодами сезонного урожая, зажигают свечи. Традиция совпадает также с христианским праздником Успения Пресвятой Богородицы. Этот день в стране традиционно официальный выходной.

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Теги:
Успение Пресвятой Богородицы


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