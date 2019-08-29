Кирия о летней школе Русского географического общества: Абхазия нашла отклик в сердцах

В международной летней школе Русского географического общества Абхазию представляли заведующий лабораторией энтомологии института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия и преподаватель географии Виктор Возиян. География участников была весьма широкой, сказал Кирия в беседе на радио Sputnik.

"В рамках этой школы было предусмотрен один день, который был посвящен представлению своей страны. Многие из участников, особенно иностранные, не знали о существовании такой страны, как Абхазия. Там были представители таких стран как Южная Африканская Республика, Аргентина, и многие даже не знали, что мы есть. Представлять свою страну, рассказать свою историю, поделиться культурой - это очень важный фактор. Когда есть что рассказать, есть что показать - очень приятно. Мое выступление нашло отклик в сердцах людей. На вопрос "кто хочет приехать в Абхазию?" большинство подняли руки, и это самое приятное, что может быть. В неформальной беседе многие спрашивали, как попасть в Абхазию, интересовались, нужна ли виза иностранцам", - отметил Кирия. По словам ученого, рассказывать об Абхазии нужно, организовывая такого рода мероприятия, как летняя школа Русского географического общества.

"Конечно, самая главная цель школы – создать международную площадку, на которой можно поделиться опытом и популяризировать науку. Русское географическое общество пытается популяризировать Россию, и это правильно. Я считаю, что и нам надо заниматься такими мероприятиями. Международный формат позволяет не через политику, а через дружеские связи достигать целей", - сказал Кирия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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