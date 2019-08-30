Дополнительное время: настоящих чемпионов рождает улица

Ведущие программы "Дополнительное время" Лаша Когония и Алхас Манаргия размышляют о том, как стать великим спортсменом.

Как проходит становление профессиональных спортсменов, почему в Абхазии сегодня не могут похвастаться футбольными победами на международном уровне?

"Поддержка и возможность для раскрытия потенциала. Такие возможности предоставляются не всегда и не всем", - считает Манаргия.

Как сделать спорт частью жизни?

"Нужно подавать пример. Ни один ребенок не делает то, что ему говорят. Он делает то, что видит. Дети не должны видеть взрослых с пивом в руке. Нужна законодательная база, запрещающая курение в общественных местах", - считает журналист.

Лаша Когония дополняет при этом, что необходимо вместе со взрослыми турнирами параллельно проводить турниры детские.

"Все должно быть смешано, чтобы дети видели, что кроме интернета и телевизора есть еще и активный образ жизни. Так люди и становятся профессиональными спортсменами. Их воспитывает улица", - считает Лаша Когония.