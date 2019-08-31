Саммит "большой семерки": как не стать в ней "шестеркой"

Саммит G7 стал главным событием недели, обозначив главные противоречия нашего времени. Предположительно объединяющий самые счастливые и единые в своих ценностях "либеральные демократии" нашей планеты, саммит отметился мощными скандалами между лидерами этих самых демократий. Почему так получается и есть ли у России место в этом клубе?

Недавний саммит "большой семерки" во французском Биаррице отметился несколькими событиями, которые выглядели бы вполне рутинными, если бы не бурная реакция на них западной прессы. А эту реакцию, как всегда, отследили редакторы ИноСМИ, и вот мы обсуждаем ее в специальном посвященном этой теме подкасте.

Главным таким событием стало прозвучавшее из уст Трампа приглашение к России вернуться в "большую семерку", сделав ее опять восьмеркой. Для контекста стоит отметить, что на самом деле Трамп своим приглашением не сказал ничего особенно нового. Многие немецкие и французские политики в течение всех пяти лет конфликта на Украине заманивали Россию этим предложением. Восстановите, мол, территориальную целостность Украины – и мы вас вернем в "восьмерку". Но при этом все понимали, что стояло за словами о территориальной целостности: было ясно, что тех людей, которые доверились России в Крыму и Донбассе, ждала бы в этом случае самая печальная судьба.

Но когда идею о возврате России в "восьмерку" запустил Трамп, включилась вся тяжелая артиллерия западных СМИ, подозревающих американского президента в тайном обслуживании интересов России. Например, газета "Вашингтон пост" в статье даже предположила, что Трамп подкуплен некоей "путинской мафией", которая помогает ему строить его нелепые "трамповские башни" по всему миру взамен на политические услуги.

Впрочем, звучали и менее безумные идеи. Так, Дуглас Бэндоу, бывший сотрудник администрации Рейгана, в статье на страницах журнала "Нэшнл интерест" идею Трампа о возврате России в "восьмерку" поддерживает. Правда, Бэндоу откровенно пишет, что нужно это не для блага России, а для того, чтобы "вырвать Москву из объятий Пекина". Мол, наверняка ориентированная на западные университеты и отели российская элита предпочтет клуб западных либеральных демократий "авторитарному" Пекину.

Увы, факты из статей и в этом, и в других западных СМИ показывают, что рейгановский помощник опоздал со своим предложением. Жизнь с "рейгановских" восьмидесятых годов, когда советским людям и "Макдональдс" был в диковинку, немного изменилась – и в России, и в Китае, и на планете Земля в целом. Так, в том же "Нэшнл интерест" отмечается, что если в восьмидесятые годы на "большую семерку" приходилось около 70 процентов мирового ВВП, то сегодня – менее половины. Невозможно сегодня представить мировую экономику без таких гигантов, как Китай, Индия, Южная Корея, Бразилия, а они в "семерку" не входят. Так что стоит ли России рисковать быть "шестеркой" в "большой семерке", где против нее настроены почти все семь членов, кроме Италии? Особенно если учесть, что Россия может занять место повыше в "большой двадцатке" с теми же Бразилией и Китаем? Официальная позиция России в том и состоит, что формат "двадцатки" более адекватен.

Осознание этого факта дается с трудом – и не только США. Так, второй по мощности скандал саммита в Биаррице вырос из вполне безобидной экологической озабоченности. Французский президент Эммануэль Макрон так страдал по поводу пожаров в тропических лесах Бразилии, что решил, как хозяин саммита, вынести этот вопрос в "топ" повестки дня саммита в Биаррице. Между тем Бразилия на саммит, как известно, не приглашена.

Бразильский президент Жаир Болсонару ответил ударом ниже пояса, намекнув на, скажем так, не первую молодость первой леди Франции под фотографией Брижитт Макрон в социальных сетях, где ее карточка явно проигрывала красивым фото супруги бразильского президента. Изложение этого инцидента – в статье "Фигаро" и в обсуждении авторов подкаста – редакторов ИноСМИ Дмитрия Бабича и Ивана Кожинова.

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