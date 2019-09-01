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Сутормин за 50 000, дерби "Спартак" – ЦСКА и теннисисты Медведев и Рублев

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Почему Сутормин перешел в "Зенит" транзитом через "Рубин", а оба трансфера стоили жалкие 50 тысяч рублей? Почему звездные новички "Спартака" легко вписались в команду, а Шюррле, не пригодившийся в Англии, так хорош в России? Почему долго не было достойных преемников у Кафельникова и Сафина, и как скоро ждать от Медведева и Рублева больших побед?

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Темы:
Подкасты РИА (155)


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