18:41 01 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.49
  • EUR73.38
Поиск
© Sputnik

Мы все умрем. Инновации в разработке лекарств

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (155)
12 0 0

Таблетка неудобно большая и царапает горло, да еще горькая к тому же. После укола вся мышца горит огнем. Жирный крем долго не впитывается, мажется по одежде и мебели. Знакомо? Подобные проблемы обещают решить "умные" лекарства, которые могут быстрее, удобнее и точнее доставить вещества в организм. Правда, как всегда, есть подводные камни и нюансы.

Как инновации изменят рынок лекарств? Станет ли возможным вместо горсти пилюль принимать одну-единственную, которая будет содержать в себе все необходимые вещества? Но разработка "умных" лекарств очень дорогая – что, если они будут слишком дорогими, и большинство людей просто не сможет позволить себе поход в аптеку? И потом, когда "идеальное" лекарство выйдет на рынок, смогут ли преступники на его основе создать "идеальный" наркотик? На эти и другие вопросы отвечал Дамир Салахетдинов, ведущий химик-технолог лаборатории по разработке лекарств.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (155)

По теме

Мы все умрем. Стремление к бессмертию. Часть II
Мы все умрем. Исчезновение Луны
Мы все умрем: перепрограммирование мозга
Мы все умрем. Переход человечества к цифровому существованию


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
На мыло: изготовление домашней продукции в Агудзере
По примеру Конюхова: россиянин пересек четыре континента на "буханке"
Со всего света: рецепты мороженого из разных стран
Соцсети
Sputnikabkhazia