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Колесниченко об оценке Джонса итогов Второй мировой: не удалось поживиться за счет России

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В эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал свою точку зрения на слова британского премьера Бориса Джонсона о Второй мировой войне.

Российское посольство в Великобритании прокомментировало заявление премьер-министра Бориса Джонсона, который сравнил действия СССР на востоке Польши в 1939 году с агрессией фашистской Германии, назвав такое сравнение неприемлемым.

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал свой взгляд на ситуацию.

"Если вспомнить все действия Англии, начиная с 30-х годов, то вполне вероятно, что Джонсон недоволен исходом Второй мировой войны, так как все они планировали поживиться за счет территории России. Поэтому сегодня по истечении десятков лет им желательно исправить историю и показать всем, какая "плохая" Россия, и какие "замечательные" демократы и либералы – все те, кто пытался порвать Россию в 30-е, 40-е, 50-е годы, и сегодня пытаются на наших с вами глазах. Эти искажения – это составная часть всей политики Запада, которую продолжают такие как Джонсон. Удивляться нечему. Наша задача – быть крепче и напоминать о том, что есть такое понятие как историческая правда и ее затереть не удастся", - считает Вадим Колесниченко.

Джонсон 1 сентября опубликовал в Twitter видеообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. По его словам, в то время как поляки защищали страну от нацистского нападения, "советские войска атаковали их с востока". Он считает, что Польша оказалась "между молотом фашизма и наковальней коммунизма".



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