Политолог: США могут в итоге согласиться на "ядерную сделку" с Ираном

Политолог, востоковед Карине Геворгян прокомментировала в эфире радио Sputnik заявление президента Ирана Хасана Роухани о вероятности переговоров с США по ядерному соглашению в многостороннем формате.

Президент США Дональд Трамп в конечном счете одобрит соглашение с Ираном после того, как в нем будут переформулированы какие-то положения. Такое мнение политолог, востоковед Карине Геворгян высказала в эфире радио Sputnik.

Ранее иранский президент Хасан Роухани отверг возможность двусторонних переговоров с руководством США. Вместе с тем он не исключил вероятности диалога в формате "шестерки" по "ядерной сделке" после отмены американских санкций против Тегерана.

По словам Геворгян, сложно сейчас в целом прогнозировать будущее "ядерной сделки", так много дополнительных политических привходящих, иногда даже не касающихся напрямую Ирана.

"Но я считаю, что в конечном итоге те же американцы заинтересованы, и тот же Трамп, по-моему, готов будет согласиться … ну, с какими-то переформулировками… Условно это говорю, потому что принципиально соглашение всех устраивало. А вот сложится ли ситуация таким образом? Думаю, что может и сложиться", - сказала политолог.

Напомним, что отношения США и Ирана ухудшились в мае 2018 года, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.