Джинджолия о Московском соглашении 1992 года: эта бумага не решала всех проблем

Задачей организаторов встречи в сентябре 1992 года в Москве, на которой было подписано соглашение по урегулированию грузино-абхазского конфликта в Абхазии, было осуждение добровольцев, прибывших в Абхазию, сказал в эфире радио Sputnik политолог Сократ Джинджолия.

3 сентября 1992 года подписано Московское соглашение по урегулированию грузино-абхазского конфликта в Абхазии.

"Вы представьте, руководитель Абхазии, в отношении которой совершена агрессия со стороны Грузии, приглашается в Москву, как на разборку, и там предлагается ему подписать абсолютно невыгодный его стране документ. Конечно, ситуация была не из приятных. Есть стенографическая запись всех разговоров, которые велись в этом зале. И видно по Владиславу Григорьевичу, насколько он сопротивлялся этим моментам, как он пытался привести этот документ в соответствие с нашими интересами, с интересами мира вообще. Но задача тех, кто организовал эту встречу, состояла совсем в другом. Им нужно было осудить, во-первых, добровольцев, прибывших к нам, во-вторых, заставить Абхазию согласиться со всеми предложениями Грузии. Конечно, это было невозможно", - рассказал Джинджолия.

По словам Джинджолия, Ардзинба в некоторых частях удалось этот документ немного изменить, исключив из него часть об осуждении добровольцев.

"Это было очень важно, потому что люди пришли нас защищать, а их за это хотели осудить. Это было недопустимо. Свою роль еще сыграла поддержка руководителей северокавказских республик, которые убеждали его подписать этот документ, но обещали оказать всяческую помощь. Не подписать этот документ было невозможно, иного выхода не было. Эта бумага не решала проблему. В ней уже было заложено невыполнимое. Там предлагалось прекратить огонь, обменяться пленными, вернуть беженцев, а самого главного, окончательного вывода войск из Абхазии, не было. То есть в Абхазии должны были остаться части, которые якобы будут охранять железную дорогу и другие объекты. Но ведь война началась с ввода этих войск, и она не могла прекратиться, пока грузинские войска находились в Абхазии. Также в этом документе не было ни слова о том, как дальше будут строиться взаимоотношения между Грузией и Абхазией, не предполагалось никаких обсуждений. В преамбуле было сказано про полномасштабное урегулирование, но это были пустые слова. Дальше в пунктах нигде не было сказано, что они должны состояться, что кто-то будет посредником", - вспоминает политолог.

3 сентября 1992 года было подписано Московское соглашение по урегулированию грузино-абхазского конфликта, который предусматривал прекращение огня, вывод грузинских войск из Абхазии и возвращение беженцев.

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