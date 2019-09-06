Делба о визите Горького в Абхазию: и доброе дело сделал, и рассказал об этом всему миру

Максим Горький бывал в Абхазии не раз и часто признавался, что именно здесь его посещало особенное вдохновение. Последний визит знаменитого русского писателя в Абхазию начался 6 сентября 1929 года.

"Естественно, горький был сильным писателем. Известен факт, что он принимал участие в строительстве железной дороги. Кстати, то, что он описал потом в рассказе "Рождение человека", - это реальный факт, который произошел рядом с моей родовой деревней Адзюбжа. Можно ли это рассматривать как некое наследие? Конечно, это тоже след в нашей истории. И хоть Чехов написал всего одну фразу о сюжетах в Абхазии, но она стала исторической. Это тоже в нашей истории осталось очень важным моментом. То же самое можно говорить о Горьком, и об этом прекрасном случае. И то, что это осталось в мировой литературе, где упоминается Абхазия, наверное, это очень важно, потому что писатель знаковый и очень сильный. Как к нему относиться? Сейчас время непонятное и в каком-то смысле безумное, когда люди начинают переоценивать личности и меняются какие-то устоявшиеся ценности, чего только не говорят и о ком только не говорят, в том числе о Горьком. Но как бы там ни было, каким бы он ни был в жизни, меня это не интересует. А вот как писатель, я знаю, что этот человек знаковый и очень мощный, и, конечно, его вещи в истории и советской, и российской, и мировой литературы. Поэтому приятно, что такой великий человек, пусть на то время он еще не был великим, но тем не менее в нашем теплом краю побывал и доброе дело сделал и рассказал об этом всему миру", - сказал Владимир Делба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия 6 сентября в 18 часов 30 минут.

Алексей Максимович Горький (Пешков) - русский писатель, прозаик, драматург. Горький впервые приехал в Абхазию в 1892 году и по мотивам случая, произошедшего в селе Адзюбжа, написал свой знаменитый рассказ "Рождение человека". В этом селе на берегу реки Кодор Горький принял роды у женщины, о чем и пишет в рассказе "Рождение человека".

Другое произведение "Калинин" также было написано под впечатлением, полученным от Абхазии. Затем Максим Горький посещал Абхазию в 1900 и 1903 годах, но об этих визитах мало что известно.