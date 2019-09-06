Полоскова о целях "Евразийского народного союза": хотим показать Абхазию миру

О задачах, которые поставил перед собой "Евразийский народный союз" в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказала руководитель этого межрегионального общественного движения Татьяна Полоскова.

В рамках сотрудничества "Евразийского народного союза" и Россотрудничества в Абхазии в республике состоялся большой балалаечный концерт Андрея Кирякова. И это уже не первый совместный проект.

"Одна из наших основных задач состоит в том, что мы хотим показать Абхазию миру и хотим показать абхазской молодежи перспективы и смыслы. Потому что есть организации, которые работают по программе "получили деньги – деньги отмыли, разбежались до следующих денег". Мы же хотим, чтобы молодежь видела смыслы. Для этого мы наметили несколько мероприятий и дальше. Так, на март месяц у нас запланированы большие гастроли ансамбля из Очамчыры "Эрцаху" в Сирию. То есть мы не только привозим сюда, но и готовы вывозить в страны", - рассказала Полоскова в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Андрей Киряков – единственный в России музыкант, который владеет игрой на балалайках четырех видов - прима, электро, альт, контрабас. Он же автор собственной концертной программы "Три балалайки".