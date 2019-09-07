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Страхи

Страх родов

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Подкаст "Страхи" возвращается с каникул. Теперь он называется "Страхи/Ошибки". Второй сезон открываем эпизодом про страх родов, волнующий многих женщин и даже некоторых мужчин. Как с ним справиться?

Токофобия может появиться после первых родов, или задолго до: из рассказов мам и подруг о боли, которую они пережили, из фильмов, где главная героиня умирает при родах в страшных муках.

Вместе с психотерапевтом, врачом-сексологом Аминой Назаралиевой, акушеркой и ведущей курсов подготовки к родам Светланой Безроковой, а также с носителем страха Дарьей Шиловой разбираемся, какие способы обезболивания существуют, почему кесарево сечение не менее болезненно, чем естественные роды.

Слушайте и бойтесь правильно!

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