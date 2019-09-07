Стела, фурор, блогер и цукини: почему мы так хотим удвоить согласные в них

Слушайте и говорите правильно!
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Носить легинсы можно как угодно, а писать – только с одной буквой "Г". Готовить цукини – по любому рецепту, кроме тех, в котором это слово написано через две "К". Аплодировать лучше через одну букву "П", а если и быть масоном, то только c одной "С".
Слушайте и говорите правильно!
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Телевизионные дебаты между кандидатами в президенты Абхазии Раулем Хаджимба и Алхасом Квициниа прошли в пятницу 6 сентября.
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем.
Современные смартфоны больше вредят женщинам, чем мужчинам, выяснили американские ученые.