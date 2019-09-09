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Дмитрий Пагава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дополнительное время: Пагава о Чемпионате мира ConIFA - 2020

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA заявила о том, что Чемпионат мира-2020 не будет проходить в Сомалиленде, с чем это связано и определилась ли страна-хозяйка чемпионата обо всем этом ведущие программы "Дополнительное время " на радио Sputnik Абхазия интересовались у вице-президент организации Дмитрий Пагава.

"Мы хотим, чтобы все участники были довольны поездкой на тот или иной чемпионат. Самолиленд был не один из лучших претендентов, поэтому на сегодняшний день мы рассматриваем и другие кандидатуры, которые хотят провести чемпионат у себя на родине. Одной из причин отмены проведения Чемпионата является то, что страна может не успеть подготовить свою инфраструктуру до начала чемпионата", - сказал Пагава.  

Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава отметил, что страна-хозяйка чемпионата еще не определена.  

"Каждый день мы решаем, где мы будем проводить чемпионат, раз в месяц у нас дистанционно проходит собрание ConIFA, и мы пока только рассматриваем следующую кандидатуру", – проинформировал он.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.



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