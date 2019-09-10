Директор Сухумского госколледжа: с практикой студентов большие проблемы

В Сухумском государственном колледже обучение идет по семи специальностям, среди которых техобслуживание и ремонт автотранспорта; радиосвязь, радиовещание и телевидение; гостиничный сервис, банковское дело, экономика и бухучет и другие.

"К сожалению, понятие госсазаказ (на дипломированных специалистов – ред.) на сегодня устарело, и говорить о нем не приходится. Мы на свой страх и риск открываем эти факультеты, дети туда идут и после сами устраиваются на работу. У нас и с практикой не все слава богу – есть гостиницы, где нас не всегда берут. В основном нам ни в чем не отказывают гостиницы "Айтар" и "Интер Сухум". О банковском деле, экономике и бухучете вообще не говорю, наши ребята на практику не попадают. У нас свои преподаватели проводят практику, являясь действующими бухгалтерами. И эта практика полноценная. Но все, к сожалению, мы не можем у себя проводить. Очень бы хотели практику по техническому обслуживанию. Единственное предприятие – это АТП, руководителем которого является Шулумба. Он принимает наших ребят и относится к ним, как к своим сотрудникам. Он отбирает из этих ребят самых лучших и трудоустраивает. Это единственное предприятие в стране, которое с нами очень хорошо сотрудничает", - рассказала Светлана Габлия.

Сухумское реальное училище было открыто в 1904 году Указом императора Николая II "с целью привлечь население города к просвещению".

В Сухумском реальном училище в разное время работали известные учителя: Дмитрий Гулиа, Андрей Чочуа, Виктор Стражев, Александр Добровольский. Учебное заведение окончил известный абхазский писатель Михаил Лакрба и историк Семен Ашхацава.

В 1921 году училище было преобразовано в Индустриальный техникум. В 1999 году Министерство образования Абхазии реорганизовало Индустриальный техникум в Сухумский государственный колледж.

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