Дочь ученого Юрия Воронова: не успела осознать, каким интересным был отец

11 сентября 1995 года в Сухуме был убит выдающийся абхазский ученый и политический деятель, доктор исторических наук Юрий Воронов.

"Добрый, веселый, громкий. Кстати, когда я смеюсь, мне говорят, что я громкая, наверное, это наследственное. Очень интересный рассказчик. Мне жаль, что он ушел так рано, что я вполне не осознала, насколько великим, интересным человеком он был. Сейчас я могла бы с ним много разговаривать, интересоваться, но у каждого возраста свои прелести и свои недостатки. Если в детстве он нам что-то рассказывал, а мы там бегали и мимо ушей пропускали, то сейчас, наверное, каждому слову внимали бы. Жаль, что тогда не были доступны всякие средства записи, как сейчас, например, телефоны. Всегда, когда мы выбирались гулять, на экскурсии, он очень много интересных вещей рассказывал, именно о горах, об Абхазии, об истории", - сказала Воронова.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Юрий Воронов - абхазский археолог и кавказовед, исследователь доисторических, античных и средневековых древностей Абхазии и Сочи, в том числе Келасурской стены. С 1990 по 1995 годы был депутатом Верховного Совета Абхазии, а с 1994 по1995 год - вице-премьер правительства Абхазии.

Читайте также: