Политолог о совместной борьбе с терроризмом России и США: сведена к нулю

Политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik дал оценку взаимоотношениям России и США через 18 лет после теракта 11 сентября.

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра, третий врезался в здание Пентагона, а четвертый упал в поле в штате Пенсильвания. Жертвами атаки стали почти три тысячи человек, еще около шести тысяч получили ранение. Случившееся назвали самым крупным в истории человечества терактом.

"Тогда началась тесная кооперация наших специальных подразделений, наших государств в области антитеррора. Сейчас эта практика ушла в прошлое. Может, с уходом Джона Болтона (советник президента США по национальной безопасности - ред.) что-то изменится, но сейчас эта кооперация практически сведена к нулю", - отметил Ордуханян.

Политолог напомнил, что именно спецслужбы США полтора года назад предупредили Кремль о теракте в Санкт-Петербурге.

"И это, может быть, отголосок того самого сотрудничества профессионалов, не политиканов, которые сейчас стоят у руля, а именно профессионалов. Они свели к минимуму потери и жертвы, которые могли бы быть", - сказал эксперт.

Он выразил надежду на то, что здравый смысл преобладает, и США вместе с Россией начнут бороться с общим злом в лице террористов.

"Я надеюсь, что в ближайшее время политический истеблишмент Америки поймет, кто действительно является врагом их страны… на фоне этой трагедии лепет по поводу наших вмешательств в выборы, дело Скрипалей – это несерьезно все. Мы точно так же предупреждали американцев о братьях Царнаевых, которые устроили взрыв на Бостонском марафоне. К сожалению, опять не прислушались тогда к нам", - сказал Ордуханян в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что нынешние политические взаимоотношения США и России негативно влияют на сотрудничество спецслужб, и самое страшное то, что страдают люди, как это были при теракте в Беслане и трагедии в Америке 11 сентября.