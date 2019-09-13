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Начальник международных связей администрации города Сухум Ирина Шония.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шония об абхазской аджике на фестивале в Италии: грузины и в этом увидели проблему

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Абхазия принимает участие в "Международном фестивале перца" в итальянском городе Диаманте, рассказала в интервью радио Sputnik завотделом международных связей администрации города Сухум Ирина Шония.

"Международный фестиваль перца" проходит в итальянском городе Диаманте с 11 по 15 сентября.

Ежегодный праздник перца является одним из самых ожидаемых гастрономических событий на Калабрии. Каждый год фестиваль посещают более 100 тысяч человек, в основном благодаря царящей там атмосфере праздника и веселья.

"Об Абхазии, как известно, мало знают, но работа, проводимая дипломатическим представительством Абхазии в Италии под руководством Вито Гриттани, неоценимая и важная.

Аджика, соусы абхазские из красного и зеленого перца вызвали неподдельный интерес. Люди отмечали, что она (аджика - ред.) очень вкусная и специи необычные. Кстати, на ярмарке очень много схожих соусов, но, несмотря на то, что они из острого перца, могу отметить, что острее нашей аджики я точно не пробовала", - сказала Шония.

На фестивале-ярмарке распространяются брошюры, посвященные абхазской аджике и в целом Абхазии. Они вызвали неоднозначную реакцию, рассказала Шония.

"Знаете, грузины возмущаются, прямо там к нам подошли. Широко распространялись брошюры, посвященные абхазской аджике и Абхазии, в качестве обратной связи на одной из брошюр получили заметку, написанную от руки, что Абхазия, мол, Грузия. Грузины везде пытаются ставить палки в колеса и даже в рамках такого мероприятия, которое не относится к политике, это просто культурный, традиционный обмен", - сказала Шония.

Более подробно беседу слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Участие Абхазии в "Международном фестивале перца" в итальянском городе Диаманте организовали дипломатическое представительство Абхазии в Италии и странах ЕС и Всемирный абхазо-абазинский конгресс. Продукцию для выставки представила семья Астамура Кортава и Гунды Хюитт, которая живет в Великобритании.

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Теги:
Абхазия, Италия, аджика


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