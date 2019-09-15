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Как это по-русски

Катовице, Сидней, Шри-Ланка и другие лингвистически опасные города и страны

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Как правильно поехать в Гоа и на Бали и как без ошибок вернуться из Дубая? А если вы направляетесь в Анкару, как сообщить об этом в местном аэропорте и как – в российском? ПИ какую морфологическую ошибку нельзя допускать, если вы отдыхаете в Сочи?

Слушайте и говорите правильно!
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