Катовице, Сидней, Шри-Ланка и другие лингвистически опасные города и страны

Как правильно поехать в Гоа и на Бали и как без ошибок вернуться из Дубая? А если вы направляетесь в Анкару, как сообщить об этом в местном аэропорте и как – в российском? ПИ какую морфологическую ошибку нельзя допускать, если вы отдыхаете в Сочи?