Бжания об Адгуре Инал-Ипа: решимость и мужество в нем сочетались с интеллектом

18 сентября 1993 года в боях за освобождение столицы во время Отечественной войны народа Абхазии, погиб Адгур Инал-Ипа.

Адгур Инал-Ипа работал в Институте космических исследований в Москве, где занимался моделированием установки дистанционного ионного зондирования поверхности Фобоса - спутника планеты Марс. С первых дней Отечественной войны народа Абхазии, находился на Гумистинской линии фронта. В октябре 1992 года с группой товарищей он приступил к разработке оружия для поражения надводных целей противника. Вспоминая Адгура Инал-Ипа, Ахра Бжания отметил, что в нем сочетались совершенно несовместимые вещи.

"Казалось бы, интеллигент равно пацифист, но Адгур был человеком мира, с одной стороны, носитель этой культуры, и он абсолютно, однозначно был абхазом. Он туда смотрел через призму своего "абхазства", а не наоборот. Самые первые дни Отечественный войны он был на фронте. Затем Владислав Ардзинба Адгуру вместе с Мушни Хварцкия поручили создание торпеды, которая атаковала бы вражеские суда. Они должны были создать дрон, управляемый дистанционно. Мне кажется даже сейчас эта непростая задача. Он один из технических идеологов этого дела был, ему помогали Алик Шанава, Батал Бжания, они работали вместе с ним. Они это дело довели до конца", - вспоминает Бжания.

По словам Бжания Абхазии сегодня не хватает таких личностей, как Адгур Инал-Ипа.

"Интеллигентность, мягкость, супервысокий, интеллектуальный, профессиональный уровень сочетались в нем с безграничным мужеством и решимостью. Сейчас я не вижу таких ярких звезд, как Адгур и другие ребята. Я думаю, если такие личности, как Адгур, у нас вспыхнут, то они принесут огромный заряд энергии и позитива, каких-то правильных решений и шагов", - сказал Бжания.

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