Хагба о концерте Red Rocks в Сухуме: блюз разных эпох и авторов

20 сентября в 19:00 часов в Абхазской госфилармонии состоится концерт абхазской блюзовой группы Red Rocks.

"Будем играть музыку в стиле блюз. Вся программа будет состоять из блюзовых стандартов, то есть известные блюзовые композиции, которые были написаны в разные года и эпохи, и разными людьми. Весь концерт мы будем играть любимые зрителями вещи, но если даже нас попросят сыграть что-нибудь другое, то непременно это будет сделано", - сказал Хагба.

Музыкант отметил, что впервые играет в составе группы, и репетиции длились около месяца.

"Группа состоит из трио. Руководителем является Алиас Думава – солист, гитарист. Второй участник Тимур Бибик - играющий на бас гитаре. Я же играю на барабанах, и немного буду подпевать. Импровизация на концерте будет, но есть четкие основы, которые должны соблюдать, что и делается на репетициях. Мы уже около месяца репетируем, я все эти композиции, которые прозвучат на концерте, переиграл, и для меня играть эту музыку не с нуля", - сказал Хагба.

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