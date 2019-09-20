Дополнительное время: Квициния о детских спортивных секциях в Сухуме

В Сухуме открыты 16 секций по различным видам спорта, проинформировала Квициния.
"Мы мониторим вопрос с самыми популярным видом спорта, и пока на первом месте футбол, далее - карате, бокс. После Чемпионата мира ConIFA в Абхазии был большой скачок в пользу футбола. А сегодня, когда наши воспитанники Игорь Адлейба, Батал Чежия выигрывают турниры, нам звонят и спрашивают, как записаться в секцию бокса", - сказала Квициния.
Главный специалист столичного комитета также рассказала о значении мероприятий по массовому спорту, проводимых совместно со Sport Apsny.