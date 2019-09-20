Дополнительное время: Квициния о детских спортивных секциях в Сухуме

В этом выпуске программы "Дополнительное время" его ведущие Алхас Манаргия и Лаша Когония узнали, в какие спортивные секции можно отдать своего ребенка. В гостях - главный специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсма Квициния.

В Сухуме открыты 16 секций по различным видам спорта, проинформировала Квициния.

"Мы мониторим вопрос с самыми популярным видом спорта, и пока на первом месте футбол, далее - карате, бокс. После Чемпионата мира ConIFA в Абхазии был большой скачок в пользу футбола. А сегодня, когда наши воспитанники Игорь Адлейба, Батал Чежия выигрывают турниры, нам звонят и спрашивают, как записаться в секцию бокса", - сказала Квициния.

Главный специалист столичного комитета также рассказала о значении мероприятий по массовому спорту, проводимых совместно со Sport Apsny.